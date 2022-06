LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi d’argento nei 50 rana! Paltrinieri quarto (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 20.33: Record italiano ma niente finale per Silvia Scalia! La britannica Harris vince con 27?56, seconda Silvia Scalia con 27?65 che è il nuovo primato nazionale. Resta solo quello 20.32: Atlete in acqua 20.30: Ora Scalia contro Harris: un solo posto in finale 20.29: Niente da fare per Lorenzo Zazzeri, battuto da Nemeth che fa segnare 46?67, tempo impossibile per Zazzeri che ha chiuso in 48?08 20.28: nemeth, Zazzeri ai 50 20.26: Ci siamo: Zazzeri-Nemeth pronti a sfidarsi 20.23: Completata anche la seconda premiazione, tra breve il primo spareggio con Zazzeri e Nemeth in vasca a caccia della ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI20.33: Record italiano ma niente finale per Silvia Scalia! La britannica Harris vince con 27?56, seconda Silvia Scalia con 27?65 che è il nuovo primato nazionale. Resta solo quello 20.32: Atlete in acqua 20.30: Ora Scalia contro Harris: un solo posto in finale 20.29: Niente da fare per Lorenzo Zazzeri, battuto da Nemeth che fa segnare 46?67, tempo impossibile per Zazzeri che ha chiuso in 48?08 20.28: nemeth, Zazzeri ai 50 20.26: Ci siamo: Zazzeri-Nemeth pronti a sfidarsi 20.23: Completata anche la seconda premiazione, tra breve il primo spareggio con Zazzeri e Nemeth in vasca a caccia della ...

Pubblicità

Nicola89144151 : Live su Rai Sport gli spareggi del Nuoto - popovicicrazia : Ieri ho sfidato troppo gli dei del nuoto, oggi mi sono beccata il legno in rimonta live - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: l'Italia è seconda superando quota 90, lotta con il Giappone per la… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: fra poco la finale tecnica a squadre - #Nuoto #artistico #Mondiali… - OA_Sport : Alle 16.00 le nostre azzurre vanno a caccia di un'altra medaglia nella prova tecnica a squadre. Segui la gara con l… -