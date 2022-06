Isola 2022, per i naufraghi lo specchio è un trauma, Vaporidis: 'Sembro il figlio di Gandhi'. Mercedesz sconvolta (Di martedì 21 giugno 2022) Isola 2022, per i naufraghi specchiarsi è un trauma, Vaporidis: 'Sembro il figlio di Gandhi'. Mercedesz 'Ho perso le chiappe'. Il momento del confronto con lo specchio è un cult del reality e tutti ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022), per ispecchiarsi è un: 'ildi'.'Ho perso le chiappe'. Il momento del confronto con loè un cult del reality e tutti ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COMUNALI | L'avventura politica di Mario #Adinolfi è naufragata prima di raggiungere Ventotene. Candidato sindaco n… - zazoomblog : Isola Famosi 2022 : La furiosa Guendalina Tavassi non va in studio - angiuoniluigi : RT @leggoit: Isola 2022, #Tavassi furiosa non va in studio: «Io sono una persona onesta e leale» - zazoomblog : Finalisti Isola dei Famosi chi è stato eliminato e nomination: finale a sei in Honduras cosa è successo -… - wordsandmore1 : #21Giugno oltre #Sanremo2023 #Amadeus #upas #isola #qualcosaPerCui #Budapest2022 #Dory tempo per #uomoniedonne che… -