F1 22 | Codemasters sviscera le feature della versione PS5 | DualSense incluso

Leggi su tuttotek

(Di martedì 21 giugno 2022) Ildi PS5 vibra come il volante di una monoposto: ecco cosa aspettarsi dallaSony dell’ultimogenito di, F1 22 Tra appena una settimana F1 22 farà un pit stop presso tutti i negozi (fisici e non), il che vuol dire una sola cosa: marketing per, che nel suo rivelare dettagli scaglionati ha parlato sul blog di PlayStationPS5 e del suo uso di. Il senior game designer Steven Embling ha parlato infatti delle varie funzioni innovative del controller, e potrebbe trattarsi soloseconda notizia più entusiasmante del mese in merito. Ricordiamo infatti che, di recente, al di fuori dei crismi dell’ufficialità Tom Henderson ha alluso ad unaavanzata del ...