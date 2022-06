Di Maio: "Messi davanti a un bivio, non abbiamo avuto dubbi, dalla parte dell'Italia" (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "In questi giorni alcuni di noi sono stati Messi di fronte a un bivio, scegliere tra posizioni del partito e la credibilità dell'Italia", le parole di Di Maio nel corso della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "In questi giorni alcuni di noi sono statidi fronte a un, scegliere tra posizioni del partito e la credibilità", le parole di Dinel corsoa ...

Pubblicità

AgenziaVISTA : Di Maio: 'Messi davanti a un bivio, non abbiamo avuto dubbi, dalla parte dell'Italia' #dimaio - PaolaInv : @radionowher Di Maio è meglio di tutti gli altri messi insieme - beibba76 : Ma cosa vi fa pensare che, messi come siamo messi, ce ne freghi poi così tanto del futuro di di Maio? #ottoemezzo - OEddans_ : @mbartolotta63 una decina sono stati messi in parlamento da Di Maio e non possono abbandonarlo, - gius_saffioti : @maxbasello Di Maio se li è messi in tasca già all’elezione del PdR. Era il primo sostenitore di Mattarella, ha la… -