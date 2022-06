(Di martedì 21 giugno 2022)dida: i nuovi casi nelle ultime 24 orstati 62.704, ieri erano stati 16.571 e il giorno precedente 30.526. Aumentano anche i decessi, che dai 59 di ieri passano ai 62 di oggi. Sale inoltre il tasso di positività, che arriva al 21,4% su 292.345 tamponi processati. Ieri era al 20,9% su 79.375 test tra antigenici e molecolari e l’altro ieri era al 19,1%. Aumentano i ricoveri ordinari, ma calano le terapie intensive In aumento anche i i ricoveri ordinari, che oggi218 in più rispetto a ieri, per un totale di 4.803 pazienti nei reparti di degenzainvece in lieve calo i ricoveri in terapia intensiva: oggi ci3 pazienti in meno, con 25 ...

Pubblicità

Radio1Rai : #COVID ???'È mancata la consapevolezza negli ultimi mesi che siamo sempre all'interno di una #pandemia. Più la circo… - stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - SecolodItalia1 : Covid, impennata di contagi: sono 62.704. Palù: «Ma le polmoniti sono pochissime» - ilmetropolitan : #Covid. #Bollettino: in Italia 62.704 nuovi casi e 62 decessi – Impennata di #contagi da #Covid19 in #Italia: sono… - FrancoScarsell2 : Covid. Nuova impennata di contagi.Nelle ultime 24 ore, l'Italia, registra 62.704 nuovi casi, a fronte di 292.345 ta… -

Secolo d'Italia

I numeri della pandemia Sono 599.930 le persone attualmente positive alin Italia. Gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia sono 17.959.329, mentre i decessi totali salgono a 167.842. ...Il sistema sanitario I posti letto occupati nei repartiordinari sono +218 (ieri +187), per un totale di 4.803 ricoverati . I posti letto occupati in terapia intensiva sono - 3 (ieri +10) - si ... Covid, impennata di contagi: sono 62.704. Palù: «Ma le polmoniti sono pochissime» Curva in risalita netta, situazione degli ospedali sotto controllo. Il bollettino Covid-19 di martedì 21 giugno 62.704 in tutt’Italia, 9.900 secchi in Lombardia. In impennata i nuovi positivi al Covid ...Impennata dei casi in Sardegna dove i contagi covid sono più che triplicati in 24 ore, passando da 753 a 2658 (di cui 2477 diagnosticati da antigenico). In aumento, però, anche il numero dei tamponi e ...