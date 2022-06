Comunità energetiche, Egp lancia call to action per terreni in disuso (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - AAA cercasi terreni a cui donare nuova vita. Enel Green Power lancia una call to action rivolta a proprietari di terreni inutilizzati disponibili a vendere, o a concedere in affitto, il proprio appezzamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a supporto delle Comunità energetiche. Un'operazione che si traduce in un'opportunità economica, non solo per chi vende o affitta terreni, ma anche ambientale sposando un progetto 100% sostenibile che mira ad avere un importante ruolo all'interno della transizione energetica, contribuendo a contrastare il caro bollette e il climate change. Enel green Power si occuperà soprattutto di impianti fotovoltaici a terra e sarà possibile candidare terreni che abbiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - AAA cercasia cui donare nuova vita. Enel Green Powerunatorivolta a proprietari diinutilizzati disponibili a vendere, o a concedere in affitto, il proprio appezzamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a supporto delle. Un'operazione che si traduce in un'opportunità economica, non solo per chi vende o affitta, ma anche ambientale sposando un progetto 100% sostenibile che mira ad avere un importante ruolo all'interno della transizione energetica, contribuendo a contrastare il caro bollette e il climate change. Enel green Power si occuperà soprattutto di impianti fotovoltaici a terra e sarà possibile candidareche abbiano ...

