Taranto: torna da oggi il servizio di idrovia per l'isola di San Pietro In motonave (Di lunedì 20 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: torna la magia delle idrovie di Kyma Mobilità, un servizio che permette a tutti, tarantini e turisti, di raggiungere l'isola di San Pietro con una emozionante traversata in motonave, ammirando la Città Vecchia dal mare e attraversando il Canale Navigabile. Giunti a San Pietro si potrà trascorrere una giornata di mare nello stabilimento della Marina Militare, in un autentico paradiso naturalistico incontaminato, godendo della sua spiaggia attrezzata e tuffandosi nelle acque cristalline. Per tutta l'estate riprende – da lunedì 20 giugno – il servizio delle idrovie gestito da Kyma Mobilità con le motonavi "Clodia" e "Adria", in collaborazione con la Marina Militare. È una straordinaria opportunità resa possibile da una ...

