Qual è la storia vera di Wonder? Cos'è la sindrome di Treacher Collins? (Di lunedì 20 giugno 2022) Questa sera su Rai 1, alle ore 21:25, va in onda il film Wonder, diretto dal regista Stephen Chbosky. Il film, uscito nel 2017, vede nel cast Owen Wilson e Julia Roberts, rispettivamente nei panni di Nate e Isabel Pullman, mentre il piccolo August "Auggie" Pullman è interpretato da Jacob Tremblay. La pellicola, che si ispira al romanzo omonimo del 2012 scritto dall'autrice statunitense R. J. Palacio, parla proprio della storia di Auggie, un ragazzino di dieci anni affetto da una grave malformazione cranio-facciale causata dalla sindrome di Treacher Collins, una patologia autosomica dominante che causa una serie di malformazioni facciali solitamente bilaterali e asimmetriche (senza tuttavia intaccare l'intelligenza di coloro che ne sono colpiti). Auggie ha dovuto subire ben 27 interventi chirurgici per ...

