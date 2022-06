Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | Paltrinieri e Detti in finale negli 800

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 giugno 2022) Obiettivocentrato800 stile aidiper Gabriele(7:46.08) e Gregorio(7:46.24) che si qualificano col terzo e quarto tempo. Di Mykhailo Romanchuk il miglior crono in 7:44.75. “Sono contento di essere capitano e che la nazionale stia macinando risultati – spiegaa Rai Sport – Ho cercato di fare la mia gara, prendere un ritmo da mondiale, lasarà agguerrita. Io e Gabriele siamo attaccati, in come tutte le finali entreranno altri fattori”. Dopo il trionfo nei 100 rana di ieri, Nicolò Martinenghi passa in scioltezza le batterie dei 50 rana da bronzo europeo in carica. Primo crono di 26?68 e pass per la semidove si misurerà col suo record italiano (26?39) ...