Fiorentina, colpo grosso a centrocampo? Primi sondaggi per Rafinha (Di lunedì 20 giugno 2022) La Fiorentina lavora al colpo a centrocampo. Il club viola ha fatto partire i Primi sondaggi per il brasiliano Rafinha Come riferito da Marca, in casa Fiorentina si pensa all'acquisto del brasiliano Rafinha, in uscita dal PSG. I viola hanno effettuato i Primi sondaggi per il centrocampista, che potrebbe anche essere liberato a parametro zero. Attenzione però alla concorrenza della Real Sociedad.

OminoViola : @firenzeviola_it Vero colpo di mercato della Fiorentina levarselo dal cazzo - Calcio_sangue : Sarebbe un grande colpo per la #Fiorentina.?? #Jovic - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Jovic, l'operazione in prestito e c'è un uomo dietro le quinte... ? - ufromthecity : quindi la Fiorentina tra stasera e domani chiude un colpo in entrata, ottimo - infoitsport : Mercato Fiorentina, Commisso scatenato: colpo pazzesco dal Real -