Cremlino: “Stretta sul gas perché Ue non restituisce turbine”. Prezzi + 7%. Russia primo fornitore di petrolio della Cina (Di lunedì 20 giugno 2022) “Abbiamo gas pronto per l’esportazione, ma gli europei devono restituire le turbine riparate del tubo Nord Stream”. Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax. “Gli europei non hanno restituito le turbine dal gasdotto Nord Stream dopo la manutenzione, e questo è il motivo dei ritardi nella fornitura di gas all’Europa”, ha aggiunto. Anche oggi Gazprom consegnerà volumi di gas minori di quanto chiesto da Eni. E’ quanto si legge sulla piattaforma tecnica del Gme che riporta costantemente le informazioni tecniche relative ai flussi delle forniture del sistema energetico. Tensioni che continuano a spingere i Prezzi del combustibile, oggi scambiato sulla borsa di Amsterdam a 126 euro al megawatt/ora, il 7% in più rispetto alla chiusura di venerdì scorso. La Russia è diventata il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) “Abbiamo gas pronto per l’esportazione, ma gli europei devono restituire leriparate del tubo Nord Stream”. Così il portavoce delDmitri Peskov, come riporta Interfax. “Gli europei non hanno restituito ledal gasdotto Nord Stream dopo la manutenzione, e questo è il motivo dei ritardi nella fornitura di gas all’Europa”, ha aggiunto. Anche oggi Gazprom consegnerà volumi di gas minori di quanto chiesto da Eni. E’ quanto si legge sulla piattaforma tecnica del Gme che riporta costantemente le informazioni tecniche relative ai flussi delle forniture del sistema energetico. Tensioni che continuano a spingere idel combustibile, oggi scambiato sulla borsa di Amsterdam a 126 euro al megawatt/ora, il 7% in più rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Laè diventata il ...

