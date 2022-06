Corrado, chi era la sua prima moglie Luciana Guerra: “Il divorzio non fu semplice” (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando si pensa alla moglie del grande presentatore tv Corrado si pensa solitamente a Marina Donato, la donna autrice televisiva che è stata con lui negli ultimi anni della sua vita. Ma non tutti sanno che Corrado era già stato sposato per ben 23 anni con un’altra donna che si chiamava Luciana Guerra. I due si sposarono nel 1949 quando Corrado aveva 25 anni e già lavorava in radio in quei primi drammatici momenti dell’immediato dopoGuerra. Luciana Guerra era una ragazza di Bereguardo in provincia di Pavia e con la famiglia si era trasferita a Milano dove i suoi gestivano una sartoria. Dopo aver abbandonato gli studi universitari (si era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza) perché fortemente attratto dal mondo dello spettacolo – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Quando si pensa alladel grande presentatore tvsi pensa solitamente a Marina Donato, la donna autrice televisiva che è stata con lui negli ultimi anni della sua vita. Ma non tutti sanno cheera già stato sposato per ben 23 anni con un’altra donna che si chiamava. I due si sposarono nel 1949 quandoaveva 25 anni e già lavorava in radio in quei primi drammatici momenti dell’immediato dopoera una ragazza di Bereguardo in provincia di Pavia e con la famiglia si era trasferita a Milano dove i suoi gestivano una sartoria. Dopo aver abbandonato gli studi universitari (si era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza) perché fortemente attratto dal mondo dello spettacolo – ...

Pubblicità

_Techetechete : Chi è di scena questa sera? Non c’è bisogno di presentazioni: Corrado tornerà sul piccolo schermo da grande protago… - furlan_corrado : RT @aciapparoni: #DiMaio voleva l'impeachment di Mattarella, ora lo venera; era contro l'Euro, ora è per l'Euro; era contro la Nato, ora è… - forbyrita : RT @_Techetechete: Chi è di scena questa sera? Non c’è bisogno di presentazioni: Corrado tornerà sul piccolo schermo da grande protagonista… - DonatoMola : RT @_Techetechete: Chi è di scena questa sera? Non c’è bisogno di presentazioni: Corrado tornerà sul piccolo schermo da grande protagonista… - lattuga99 : RT @_Techetechete: Chi è di scena questa sera? Non c’è bisogno di presentazioni: Corrado tornerà sul piccolo schermo da grande protagonista… -