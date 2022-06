Come sta Edoardo Tavassi dopo l’infortunio al ginocchio? Parla Alvin (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi Come sta dopo l’infortunio? Resta ancora in bilico il futuro di Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi durante una prova il naufrago ha subito un infortunio al ginocchio e purtroppo non sembrano arrivare segnali incoraggianti. Già Pipol TV ha fatto sapere Come Edoardo abbia ancora la gamba molto gonfia, tanto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 giugno 2022)sta? Resta ancora in bilico il futuro dia L’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi durante una prova il naufrago ha subito un infortunio ale purtroppo non sembrano arrivare segnali incoraggianti. Già Pipol TV ha fatto sapereabbia ancora la gamba molto gonfia, tanto L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - borghi_claudio : Ma ancora qui con sta idiozia dello spread che dipende dal debito pubblico elevato siamo? Ma ancora? Ma se a fine… - kim_kaus : Il mio ragazzo sta partendo ed io sono fiera di lui, allo stesso tempo sono triste perché non potrò vederlo come prima - ariolele : RT @marioadinolfi: Mi mancava solo questo in tv: l’influencer che si proclama cristiana ma non crede a “libri scritti migliaia di anni fa”… -