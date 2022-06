Calciomercato | Napoli su Nandez | proposto il prestito con diritto di riscatto

Pubblicità

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Lukaku, è fatta ??#Juve: attesa #DiMaria. #Napoli, avanza #Kim… - Gazzetta_it : Napoli, prima si vende. ADL fissa il prezzo per #Koulibaly e Ruiz, ma mancano offerte - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - Milannews24_com : Anche il Milan su #Koulibaly - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Napoli, Politano multato per intervista non autorizzata. E l'addio si avvicina -

Nandez è stato sempre molto apprezzato dallo staff tecnico dele in questa sessione dipotrebbe arrivare. L'uruguaiano ha tutte le caratteristiche giuste per sostituire una pedina del centrocampo azzurro in uscita. Il suo ruolo ideale è ...- Arrivano le ultimissime notizie diper il trasferimento del giocatore exche lascerà la Serie A per approdare in Spagna con il Getafe. Jose Maria Callejon lascerà la Fiorentina per tornare in Spagna e firmare col ...Ritorno alle origini per Mathias Olivera, neo terzino del Napoli. Oggi l’uruguaiano ha visitato la scuola calcio del Club Atletico Carabelas, sua vecchia squadra d’infanzia in cui ha militato tra il ...Gerard Deulofeu è da tempo nel mirino del Napoli. Eppure, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, il tecnico Luciano Spalletti non sarebbe convintissimo dell'operazione. Alfredo Pedullà, ...