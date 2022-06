VIDEO Berrettini-Krajinovic 2-0, ATP Queen’s 2022: highlights e sintesi. L’azzurro domina e si conferma campione (Di domenica 19 giugno 2022) 2, 9, 11. Sembrano numeri da giocare al lotto, ma sono quelli importanti per Matteo Berrettini, ancora vincitore al Queen’s dopo aver battuto il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5 6-4 in finale. Il romano resta numero 1 d’Italia, avvicinando Wimbledon nel modo migliore possibile. Un successo, il suo, incontrovertibile: è passato dalle difficoltà con l’americano Denis Kudla all’ottima semifinale con l’olandese Botic van de Zandschulp, sapendo poi interrompere la cavalcata a sorpresa di un giocatore che, fino a questo momento, non aveva fatto niente nel senso letterale della cosa sui prati. Matteo Berrettini è ancora il Principe di Londra! Secondo trionfo storico al Queen’s, l’erba è sempre più azzurra! Dopo una stagione iniziata (molto) bene, tramite la semifinale agli Australian Open, sono ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) 2, 9, 11. Sembrano numeri da giocare al lotto, ma sono quelli importanti per Matteo, ancora vincitore aldopo aver battuto il serbo Filipcon il punteggio di 7-5 6-4 in finale. Il romano resta numero 1 d’Italia, avvicinando Wimbledon nel modo migliore possibile. Un successo, il suo, incontrovertibile: è passato dalle difficoltà con l’americano Denis Kudla all’ottima semifinale con l’olandese Botic van de Zandschulp, sapendo poi interrompere la cavalcata a sorpresa di un giocatore che, fino a questo momento, non aveva fatto niente nel senso letterale della cosa sui prati. Matteoè ancora il Principe di Londra! Secondo trionfo storico al, l’erba è sempre più azzurra! Dopo una stagione iniziata (molto) bene, tramite la semifinale agli Australian Open, sono ...

