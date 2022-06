Verstappen trionfa in Canada | sul podio Sainz 2° e Hamilton 3° | Leclerc rimonta 5°

Pubblicità

sportmediaset : Verstappen trionfa davanti a un super Sainz. Leclerc 5° in rimonta #F1 #CanadianGP - PappaletteraF : RT @LaStampa: F1, Gp del Canada: trionfa Verstappen davanti a Sainz. Un super Leclerc risale fino al quinto posto - LaStampa : F1, Gp del Canada: trionfa Verstappen davanti a Sainz. Un super Leclerc risale fino al quinto posto - DananiCarlo : Formula 1 in Canada. Trionfa Verstappen davanti a un ottimo Sainz. Hamilton completa il podio. Bene Leclerc, al qui… - Moixus1970 : RT @tvdellosport: TRIONFA VERSTAPPEN?? ?? Max Verstappen resiste agli attacchi della Ferrari di Sainz e vince il GP del Canada?? Sul podio a… -

Al 9° giro il ritiro di Perez fa scattare la Virtual Safety Car della quale approfitta propriocon il pit stop. Dopo la propria sosta Sainz riesce a difendersi da un Hamilton combattivo ...si difende eI tentativi di Sainz, però, non riescono, complice la super guida diche si dimostra il campione che è: difendendosi alla grande per allungare in trazione ...Red Bull porta a quota 6 la sequenza di vittorie consecutive grazie al trionfo odierno di Max Verstappen nel Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono round stagionale del Mondiale di Formula Un ...Tra emozioni, sorpassi e safety car la spunta di nuovo Max Verstappen. L’olandese della Red Bull non sbaglia un colpo nel Gran Premio del Canada, tenendo ...