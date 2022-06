Traffico Roma del 19-06-2022 ore 17:30 (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia coda all’altezza dello svincolo di Cerveteri Ladispoli in direzione della capitale per un precedente incidente ancora a rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza della Prenestina in esterna code a tratti tra la Pontina e l’ardeatina sull’Aurelia code verso Roma all’altezza di Palidoro è più avanti tra Nola e Castel di Guido Sulla Pontina code entrata tra Castel Romano e Castel di Decima rallentamenti nei due sensi Poi sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuona domenica dalla redazione sulla A12Civitavecchia coda all’altezza dello svincolo di Cerveteri Ladispoli in direzione della capitale per un precedente incidente ancora a rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza della Prenestina in esterna code a tratti tra la Pontina e l’ardeatina sull’Aurelia code versoall’altezza di Palidoro è più avanti tra Nola e Castel di Guido Sulla Pontina code entrata tra Castelno e Castel di Decima rallentamenti nei due sensi Poi sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

