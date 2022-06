Siccità | Coldiretti | in Italia piogge dimezzate preoccupazione per cicli colturali

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Questa primavera si è classificata come la sesta più calda di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,85 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazionidiffuse per l'arrivo del solstizio d'estate martedì prossimo 21 giugno alle ore 11.14, con l'sotto assedio del caldo e della, sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880. Inla primavera è stata segnata da un aprile freddo e da un maggio bollente durante il quale la colonnina di mercurio è stata in media superiore di 1,83 gradi, collocandosi al secondo posto tra i piu' caldi dal 1800, secondo analisi della ...