M5S | l' ex Giarrusso | Previsto tutto

(Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Questa micragnosa lotta di potere combattuta al colmo dell'ipocrisia usando il nome e il simbolo del Movimento Cinquestelle, è la più feroce coltellata inferta a quei milioni di italiani che hanno avuto fiducia in un progetto politico oggi ucciso da gruppetti che si muovono come bande armate: mentendo, urlando, colpendo alla cieca come nel triste finale di un bruttissimo film". Così l'europarlamentare Dinocommenta severo, con l'Adnkronos, l'ennesima giornata di passione del M5S, che ha lasciato qualche settimana fa e che per stasera ha in programma un vertice straordinario sul caso Di Maio. "Sono felice d'essere uscito prima di questo teatrino squallido, del resto avevonel dettaglio che sarebbe andata così, lanciando grida d'allarme inascoltate: zero democrazia interna, nessun dibattito, nessun ...

L'ex: 'Si contendono una nave che affonda'. L'avvocato è già a due mandati e con l'... I leader che fanno Avvenire, Grillo con Conte sui due mandati. Di Maio al bivio: no al partito dell'......il fu, e per questo a breve presenterò il mio Movimento federativo, che riserverà belle sorprese a chi ha davvero voglia di partecipare'. Non usa mezzi termini l'europarlamentare Dino...Così l’europarlamentare Dino Giarrusso commenta severo, con l’Adnkronos, l’ennesima giornata di passione del M5S, che ha lasciato qualche settimana fa e che per stasera ha in programma un vertice ...Sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola in primo piano il confronto nel Movimento 5 stelle tra il presidente Conte e il ministro degli Esteri Di Maio e il caso Verona con le divisioni nel c ...