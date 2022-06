LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA | Santarelli e Vismara accedono ai sedicesimi | dalle 13 30 la sciabola femminile

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.09 Gli spadisti fanno il loro ingresso in pedana! 12.06 Pochi minuti aidi Andreae Federico. Il primo se la vedrà con l’elvetico Max Heinzer (numero 16 del ranking mondiale), l’altro è chiamato all’impresa contro il francese Yannick Borel (4° nelle gerarchie planetarie). 12.03 Tra mezzora al via la competizione dicon i gironi. Vedremo scendere in pedana Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro. 12.01 I match dei due italiani cominceranno tra meno di dieci minuti in contemporanea! 11.50: Saranno due sfide difficilissime per gli azzurri nei. Andreaaffronterà lo svizzero Max Heinzer, mentre ...

Pubblicità

profscherma : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: epica Italia! Oro, argento e bronzo nel fioretto ... - OA Sport - Duck170 : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IL GIORNO DI SPADISTI E SCIABOLATRICI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IL GIORNO DI SPADISTI E SCIABOLATRICI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IL GIORNO DI SPADISTI E SCIABOLATRICI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - Federscherma : EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IL GIORNO DI SPADISTI E SCIABOLATRICI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO… -

OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA8.15: Inizia la fase a gironi anche per Cimini e purtroppo l'azzurro è stato subito sconfitto. 8.10: Prima vittoria per Davide Di Veroli e Federico Vismara. 8.06: Comincia con una sconfitta il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA19.39 Amici e amiche di OA Sport, vi ringraziamo per aver seguito in nostra compagnia i trionfali assalti che si sono susseguiti sulle pedane turche di Antalya. Vi diamo appuntamento a domani con ... LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Santarelli e Vismara accedono ai sedicesimi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di scherma. Fervono i preparativi per la terza giornata di gare in quel di A ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Amici e amiche di OA Sport, vi ringraziamo per aver seguito in nostra compagnia i trionfali assalti che si sono susseguiti sulle pedane turche di Antaly ...