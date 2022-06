F1 Gran Premio Canada | Verstappen trionfa davanti a un bravo Sainz

(Di domenica 19 giugno 2022) Life&People.it Sesto successo di stagione per Max. Il detentore del titolo ha vinto anche il F1di, arginando con eleganza i potenziali attacchi del ferrarista Carlos, piazzatosi al secondo posto con un ritardo di +0.993al britannico Lewis Hamilton, terzo con +7.006.2; quinto posto per Charles Leclerc, partito dalla quindicesima posizione a causa di una doppia penalità. Adesso l’olandese è primo nella classifica generale con quarantanove punti di distacco. Ma il Mondiale è ancora lungo. Una gara da leader per, sfortuna perMaxsi è reso protagonista di una gara intelligente; partendo in pole position il pilota ha ben tenuto il comando della gara, fermandosi ...

