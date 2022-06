Come picchia Elisabetta Canalis: debutta nel kickboxing e vince contro una lottatrice di 21 anni (Di domenica 19 giugno 2022) Dal bancone di Striscia la Notizia al ring, da velina a kickboxer. La parabola di Elisabetta Canalis, showgirl 43enne, è davvero sorprendente: ieri sera a Venaria (Torino) ha debuttato in un incontro ufficiale, dopo tanti duri allenamenti, e ha sconfitto la 21enne Rachele Muratori nella discipina kickboxing K-1. L’occasione era la dodicesima edizione della Night of Kick and Punch. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di domenica 19 giugno 2022) Dal bancone di Striscia la Notizia al ring, da velina a kickboxer. La parabola di, showgirl 43enne, è davvero sorprendente: ieri sera a Venaria (Torino) hato in un inufficiale, dopo tanti duri allenamenti, e ha sconfitto la 21enne Rachele Muratori nella discipinaK-1. L’occasione era la dodicesima edizione della Night of Kick and Punch. L'articolo proviene da Corriere.

