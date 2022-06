Terrorismo, arrestato a Roma 37enne egiziano “parte integrante dello Stato Islamico”: “Faceva propaganda jihadista sul web” (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo gli inquirenti è un ‘combattente virtuale’ dell’Isis, che nel web Faceva proseliti, rilanciando la propaganda dello Stato Islamico e le istruzioni per costruire bombe. È l’accusa nei confronti di un 37enne di origini egiziane arreStato questa mattina al termine di un’indagine dei Carabinieri del Ros coordinati dalla Procura di Roma che ha chiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti ipotizzando i reati di partecipazione a un’associazione con finalità di Terrorismo internazionale e addestramento con finalità di Terrorismo. L’uomo, secondo quando ricostruito, rilanciava il materiale jihadista ad una vasta comunità virtuale di utenti. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo gli inquirenti è un ‘combattente virtuale’ dell’Isis, che nel webproseliti, rilanciando lae le istruzioni per costruire bombe. È l’accusa nei confronti di undi origini egizianequesta mattina al termine di un’indagine dei Carabinieri del Ros coordinati dalla Procura diche ha chiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti ipotizzando i reati dicipazione a un’associazione con finalità diinternazionale e addestramento con finalità di. L’uomo, secondo quando ricostruito, rilanciava il materialead una vasta comunità virtuale di utenti. E ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Terrorismo, 37enne egiziano legato alla Stato islamico arrestato a Roma #roma #vaticano #statoislamico - BotNiger : RT @FBussoletti: #Africa, la #Francia cattura uno dei massimi leader #ISGS in #Sahel. Oumeya Ould Albakaye è stato arrestato in un raid del… - FBussoletti : #Africa, la #Francia cattura uno dei massimi leader #ISGS in #Sahel. Oumeya Ould Albakaye è stato arrestato in un r… - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: Il #Governo voleva inviare #armi italiane ai 'neri di Buffalo' per difendersi dall'#aggressore, ma non ha fatto in tempo… - camomillaerose : RT @ovettodepresso: Questa relazione mi soffoca. Sento che mi sta limitando. Io propongo idee carine per degli appuntamenti e loro mi dicon… -