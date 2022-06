Terracina, entra in un bar e pianta un coltello in un tavolo: Daspo urbano per un 27enne (Di sabato 18 giugno 2022) Terracina – La continua attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e dei locali pubblici della Provincia ha consentito al Questore di Latina, su proposta del Commissariato di P.S: Distaccato di Terracina e dopo l’attenta valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine, di dare tempestiva applicazione alle nuove forme di Daspo introdotte dall’ultimo “Decreto Sicurezza” riguardanti il mondo della movida e dei locali pubblici, emanando un Daspo urbano nei confronti di un 27enne di Terracina il quale, nella notte del 24 aprile scorso, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, estraeva un coltello piantandolo su ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022)– La continua attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e dei locali pubblici della Provincia ha consentito al Questore di Latina, su proposta del Commissariato di P.S: Distaccato die dopo l’attenta valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine, di dare tempestiva applicazione alle nuove forme diintrodotte dall’ultimo “Decreto Sicurezza” riguardanti il mondo della movida e dei locali pubblici, emanando unnei confronti di undiil quale, nella notte del 24 aprile scorso, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, estraeva unndolo su ...

