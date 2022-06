“Ricoverato in ospedale”. Edoardo Tavassi, dall’Isola brutte notizie: problemi gravissimi (Di sabato 18 giugno 2022) Edoardo Tavassi in ospedale dopo l’incidente all’Isola dei Famosi. Nel daytime in onda venerdì 17 giugno il naufrago si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’isola. I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate. La prova è stata superata da tutti i naufraghi ma durante la traversata si è ribaltato con la canoa ma nonostante tutto è riuscito a suonare la campana e a permettere ai compagni di mangiare pollo e patate, la ricompensa della difficile prova sostenuta. Dopo il pranzo, però, Estefania ha notato il naufrago seduto su un tronco in lacrime. La troupe ha quindi chiesto l’intervento dell’infermeria ed Edoardo Tavassi è stato prelevato e portato via dalla spiaggia con una barca, sulla quale è salita anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)indopo l’incidente all’Isola dei Famosi. Nel daytime in onda venerdì 17 giugno il naufrago si è infortunato durante la prova annunciata dallo spirito guida dell’isola. I naufraghi hanno dovuto raggiungere una barca a nuoto e solo dopo hanno potuto mangiare pollo e patate. La prova è stata superata da tutti i naufraghi ma durante la traversata si è ribaltato con la canoa ma nonostante tutto è riuscito a suonare la campana e a permettere ai compagni di mangiare pollo e patate, la ricompensa della difficile prova sostenuta. Dopo il pranzo, però, Estefania ha notato il naufrago seduto su un tronco in lacrime. La troupe ha quindi chiesto l’intervento dell’infermeria edè stato prelevato e portato via dalla spiaggia con una barca, sulla quale è salita anche ...

