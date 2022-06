Napoli, avanti tutta per Ostigard: pronto un investimento di 4mln (Di sabato 18 giugno 2022) Corriere del Mezzogiorno – , bonus compresi. Il Napoli avanza per Leo Ostigard e prepara un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 giugno 2022) Corriere del Mezzogiorno – , bonus compresi. Ilavanza per Leoe prepara un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - GiuseppeConteIT : Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nost… - fattoquotidiano : M5s, il tribunale di Napoli rigetta il ricorso per sospendere statuto e leadership. Conte: “Avanti per il nuovo cor… - Luxgraph : Juve su Cambiaso: l’Inter è avanti ma presto nuovi contatti - ilnapolionline : Ostigard affare da chiudere per il futuro, passi in avanti del Napoli - -