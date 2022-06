Lavastoviglie portatile? Certo che esiste | ecco Bob | la puoi mettere dove vuoi

Leggi su computermagazine

(Di sabato 18 giugno 2022) Lo sapevate chela? Già, proprio così, si tratta di un elettrodomestico delle dimensioni mini che è pensato per chi ha poco spazio in casa, e non ha la possibilità di incassare unadi dimensioni standard, ma anche per trasportarloe quando si vuole., 16/6/2022 – Computermagazine.itE’ utile ad esempio per i single che vivono nei monolocali di dimensioni contenute, e che sono costretti a lavarsi a mano le stoviglie. Sia chiaro, lavare i piatti per una persona non è questo grande dispendio di energie, ma quando ad esempio si invita qualcuno a casa il lavoro potrebbe essere più faticoso.che ci viene in aiuto Bob, lasmart, intelligente, in grado ...