Doppio colpo per la Lazio dall’Hellas Verona Sarri “spera” un colpo inglese

(Di sabato 18 giugno 2022) Il mercato biancoceleste sta per entrare nel vivo. All’orizzonte si profila unper ladall’Hella. Sembrano molto vicini infatti gli acquisti di Casale, difensore classe 98?, e Ivan Ili?, centrocampista serbo ventunenne.peròanche in altri colpi e qualche nome potrebbe arrivare dall’Inghilterra.per la, quanto saranno pagati Casale e Ilic? Labatte i primi due colpi del suo mercato. Casale e Ilic saranno i primi due rinforzi per Maurizioin vista della prossima stagione che vedrà laimpegnata su più fronti. Per i due ...

Commenta per primo Lotito e Setti al lavoro per una maxi operazione. Questo quanto racconta stamattina la Gazzetta dello Sport . Unin arrivo per la Lazio , con possibili contropartite per l' Hellas Verona . Casale e Ilic , valutati 28 milioni complessivi, sbarcherebbero alla corte di Sarri. Kiyine e Moro finirebbero ...... circa ildel prezzo di un anno fa". Aumento del prezzo dunque del grano che si combina all'... Di fronte a chi definisce le sue azioni undi Stato, Saied ha affermato che le sue mosse erano ...Lo slovacco valutato 80 milioni: sarà asta tra il Psg e il Chelsea e il tesoretto verrà reinvestito per i difensori di Toro e Fiorentina ...La Lazio si prepara a mettere a segno un doppio colpo dal Verona. Stando alla Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste starebbe concludendo la trattativa ...