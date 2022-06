Covid | 8 anziani su 10 senza quarta dose di vaccino | pericolo tempesta perfetta

(Di sabato 18 giugno 2022) Guai a non abbassare tropo la guardia o in autunno ilci presenterà (ancora) il conto. Il monito arriva da Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. In un'...

...è quello che secondo il professor Walter Ricciardi dovremmo affrontare in autunno quando i contagi da- 19 cominceranno a crescere sempre di più e con loro i decessi di tutti quegli...Se continueremo ad abbassare troppo la guardia, in autunno "dovremo affrontare una tempesta perfetta con un forte aumento della mortalità tra gli, tra i quali l'80% non ha fatto la quarta dose". Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, se ne infischia di passare per ... Ricciardi: “Troppi anziani senza quarta dose anti-Covid, rischiamo la tempesta perfetta” "Se continueremo ad abbassare troppo la guardia, in autunno dovremo affrontare una tempesta perfetta con un forte aumento della mortalità tra gli anziani, tra i quali l'80% non ha fatto la quarta dose ...Picco al San Raffaele con il 20%. Anziani disidratati, sincopi e bimbi con patologie alle vie aeree. Gambe gonfie da inattività ...