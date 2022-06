Brindisi, si tuffa in mare per salvare le figlie: 47enne muore annegato (Di sabato 18 giugno 2022) commenta Un 47enne di Bari è morto risucchiato dalla corrente del mare dopo essersi tuffato per salvare le figlie. È accaduto in località Forcatella, in provincia di Brindisi. Inutili i tentativi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 giugno 2022) commenta Undi Bari è morto risucchiato dalla corrente deldopo essersito perle. È accaduto in località Forcatella, in provincia di. Inutili i tentativi di ...

Pubblicità

iltirreno : Si tuffa in mare per salvare la figlia e muore - nuova_venezia : Brindisi, si tuffa in acqua per salvare la figlia: muore papà di 47 anni - il_piccolo : Brindisi, si tuffa in acqua per salvare la figlia: muore papà di 47 anni - CorriereAlpi : Brindisi, si tuffa in acqua per salvare la figlia: muore papà di 47 anni - mattinodipadova : Brindisi, si tuffa in acqua per salvare la figlia: muore papà di 47 anni -