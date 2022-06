Brescia | UFFICIALE | il portiere Andrenacci riscattato dal Genoa

Pubblicità

Commenta per primo Lorenzo Andrenacci resta al. Il club lombardo ha comunicato il riscatto del portiere 1995, nell'ultima stagione in prestito alle Rondinelle dal Genoa .l'ingaggio dello spagnolo per le prossime due stagioni. Ha già guidato le Rondinelle fino ai play - off nel 2021: stabilì il record di vittorie della categoria nel girone di ritorno. A ...Leonardo Candi è un nuovo giocatore bianconero. Il playmaker ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2025. LA CARRIERA – Nato a Bologna il 30 marzo 1997, ...Lorenzo Andrenacci resta al Brescia. Il club lombardo ha comunicato il riscatto del portiere 1995, nell'ultima stagione in prestito alle Rondinelle dal Genoa.