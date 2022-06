Benzina alle stelle, l’urlo disperato della Cgia di Mestre: “Tetto ai prezzi subito” (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu – La Benzina corre e il Tetto ai prezzi diventa sempre più urgente, come riporta Tgcom24 a proposito delle ultime dichiarazioni della Cgia di Mestre. Benzina, “Tetto ai prezzi” il prima possibile La Benzina e il diesel non si fermano più. Un’impennata di prezzi preoccupante nell’ultimo anno, e ormai da molti l’unica soluzione possibile viene individuata in un Tetto temporaneo dei prezzi alla pompa (richiesto anche per il gas). A chiedere urgentemente la misura è la Cgia di Mestre. La Confederazione ricorda anche che il decreto “taglia accise” che ha permesso di “frenare” di 25 centesimi al litro il prezzo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu – Lacorre e ilaidiventa sempre più urgente, come riporta Tgcom24 a proposito delle ultime dichiarazionidi, “ai” il prima possibile Lae il diesel non si fermano più. Un’impennata dipreoccupante nell’ultimo anno, e ormai da molti l’unica soluzione possibile viene individuata in untemporaneo deialla pompa (richiesto anche per il gas). A chiedere urgentemente la misura è ladi. La Confederazione ricorda anche che il decreto “taglia accise” che ha permesso di “frenare” di 25 centesimi al litro il prezzo ...

Pubblicità

GiuseppeLepera5 : Benzina e diesel oltre i due euro. Iniziano a diminuire le forniture di gas dalla Russia. La pandemia che non accen… - neo66_gatti : @matteosalvinimi E cosa risolve 25 centesimi...la benzina sta sempre sopra i 2 euro..esci dal governo e combatti co… - NomeEssere : RT @IlPrimatoN: Con il decreto 'taglia accise' in scadenza l'8 luglio - IlPrimatoN : Con il decreto 'taglia accise' in scadenza l'8 luglio - SZicchittu : RT @Gianni78605577: #DiBattista è quella persona che su #Draghi ci ha visto lungo e giusto! Non è #Churchill. Non ha ribassato lo spread. N… -