Basket: scudetto torna a Milano. Battuta la Virtus Bologna in gara 6 (81- 64) (Di sabato 18 giugno 2022) L'AX Armani Exchange Milano vince lo scudetto 2022 del Basket. L'Olimpia di coach Messina si aggiudica per 4-2 la serie della finale dei play-off L'articolo proviene da Firenze Post.

