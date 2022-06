RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Un arresto a Savona per violenza sessuale su minore L'uomo è agli arresti domiciliari - ilmetropolitan : #Savona. Sequestrati 900 gr di #hashish, un arresto del Commissariato di #Alassio - -

Gli agenti della Squadra mobile della questura di Savona hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Savona, un uomo con l'accusa di violenza sessuale su minorenne. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dall'11 giugno. Gli atti, secondo la polizia, sarebbero avvenuti su una ragazzina minore di 14 anni.