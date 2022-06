Radu pronto a lasciare l’Inter: lo vogliono due squadre in Serie A! (Di venerdì 17 giugno 2022) Radu è pronto a lasciare l’Inter, ecco quali sono le possibili mete per il portiere. Radu Inter calciomercatoIonut Radu si prepara a lasciare l’Inter. Il portiere ormai è risaputo non sia più nei piani del club per la prossima stagione. Aldilà dell’errore contro il Bologna, i nerazzurri ormai attendono Onana e il rumeno non avrebbe nessuna possibilità di scendere in campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’incontro di ieri con la dirigenza, l’estremo difensore sta valutando le offerte che gli sono arrivate da alcune squadre di Serie A. Le prime a farsi avanti sono state l’Empoli e la Cremonese. A queste si aggiunge ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022), ecco quali sono le possibili mete per il portiere.Inter calciomercatoIonutsi prepara a. Il portiere ormai è risaputo non sia più nei piani del club per la prossima stagione. Aldilà dell’errore contro il Bologna, i nerazzurri ormai attendono Onana e il rumeno non avrebbe nessuna possibilità di scendere in campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’incontro di ieri con la dirigenza, l’estremo difensore sta valutando le offerte che gli sono arrivate da alcunediA. Le prime a farsi avanti sono state l’Empoli e la Cremonese. A queste si aggiunge ...

