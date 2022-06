Pisa | cade dalle spallette sull' Arno | grave una 22enne - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

La folla aper la Luminara 2022 (foto Valtriani) Una 22enne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dopo essere precipitata dalle spallette sull'Arno a, all'altezza del ponte della Fortezza, in centro, intorno a mezzanotte e mezzo. La giovane ha riportato lesioni e fratture ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Non ancora chiara ...- Ancora una caduta dalle spallette dell'Arno. Mentre in città si svolgevano i festeggiamenti in occasione della Luminara, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti sul Lungarno Mediceo, nei pressi ...La folla a Pisa per la Luminara 2022 (foto Valtriani) Pisa, 17 giugno 2022 - Una 22enne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dopo essere precipitata dalle spallette sull'Arno a Pisa, all'alte ...Una 22enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dopo essere precipitata dalle spallette sull’Arno a Pisa, all’altezza del ponte della Fortezza, in centro, intorno a mezzanotte e mezzo. La gio ...