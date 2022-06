Metal detector: quando l'utilizzo è legale? (Di venerdì 17 giugno 2022) Annamaria Villafrate - Cos'è il Metal detector, come funziona, dove si può usare, cosa fare con gli oggetti rinvenuti e quando è punito il possesso ingiustificato. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 17 giugno 2022) Annamaria Villafrate - Cos'è il, come funziona, dove si può usare, cosa fare con gli oggetti rinvenuti eè punito il possesso ingiustificato.

SoloMilan68 : RT @diocanato: Aeroporto. Controllo metal detector. Addetto:'complimenti per la maglietta' La maglietta: - RespectxAC_MT : RT @diocanato: Aeroporto. Controllo metal detector. Addetto:'complimenti per la maglietta' La maglietta: - valfra24 : RT @diocanato: Aeroporto. Controllo metal detector. Addetto:'complimenti per la maglietta' La maglietta: - diocanato : Aeroporto. Controllo metal detector. Addetto:'complimenti per la maglietta' La maglietta: - CrawlThrouDark : @discordoconme si. in teoria. diciamo che se mentre ti passano il metal detector lo tieni in mano in mezzo alla alt… -