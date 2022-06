Matteo Renzi balla sulle macerie del M5s | Di Maio attacca Conte? Il paradosso dei paradossi

Pubblicità

ilfoglio_it : Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo C… - fattoquotidiano : Anche nella culla di Rignano sull’Arno, l’ultimo sole della stagione renziana è quasi del tutto declinato. Qui è na… - reportrai3 : Matteo Renzi nel suo libro ha rivelato di aver incontrato prima di Expo il procuratore capo Bruti Liberati in una s… - ToninoCogoni : RT @cugusi1952: Secondo voi i politici , magistrati e comentatori vari l' avranno letto il libro di Matteo Renzi il 'MOSTRO '? C'e un silen… - Roky99760738 : RT @radioleopoldait: ?? Nuovo Podcast! 'Matteo Renzi a Tgcom24 - Speciali Leopolda del 17 giugno 2022' su @Spreaker -

TGCOM

torna a puntare il dito contro il Movimento Cinque Stelle. E lo fa in un'intervista rilasciata questo pomeriggio a TgCom24. 'I grillini sono finiti e questo non mi fa soffrire così tanto.Cosiì, durante la puntata di stamane di 'L'Aria che Tira', su La7. Il leader di Iv, che al primo turno nella città scaligera aveva sostenuto Flavio Tosi, poi 'abbandonatò per l'adesione ... Matteo Renzi a Tgcom24: "Serve una giustizia giusta per i cittadini" Il suo peggior nemico. L'obiettivo giudicato, da sempre, da abbattere. Politicamente parlando, si intende. Anche per rimettere in discussioni ...ROMA - "I grillini sono finiti e questo non mi fa soffrire così tanto. Il grillismo è tutto e il contrario di tutto, anche di Maio ha cambiato idea su ...