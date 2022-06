LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Volpi si accontenta del bronzo, Errigo in finale! A breve tocca a Curatoli (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5, Cresce il divario! 2-4, Due belle stoccate infilate da Bazadze. 2-2, Pareggio immediato del georgiano. 2-1, Vantaggio targato Bibi. 1-1, Avvio ad altissima intensità! 18.29 Tutto pronto per lo scontro fra il georgiano Sandro Bazadze ed il francese Eliot Bibi. 18.27 Adesso godiamoci le semifinali di sciabola maschile, Curatoli sfiderà Apithy nel secondo match. Questi i protagonisti: Sandro Bazadze (GEO) – Eliot Bibi (FRA) Bolade Apithy (FRA) – Luca Curatoli 18.25 Arianna Errigo tenterà di conquistare il terzo titolo europeo dopo le affermazioni del 2016 e del 2017. 18.23 Fantastica condotta di gara della nostra portacolori, bravissima a mantenere la lucidità nei momenti chiave. Ad attenderla nell’assalto conclusivo ci sarà Leonie ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5, Cresce il divario! 2-4, Due belle ste infilate da Bazadze. 2-2, Pareggio immediato del georgiano. 2-1, Vantaggio targato Bibi. 1-1, Avvio ad altissima intensità! 18.29 Tutto pronto per lo scontro fra il georgiano Sandro Bazadze ed il francese Eliot Bibi. 18.27 Adesso godiamoci le semifinali di sciabola maschile,sfiderà Apithy nel secondo match. Questi i protagonisti: Sandro Bazadze (GEO) – Eliot Bibi (FRA) Bolade Apithy (FRA) – Luca18.25 Ariannatenterà di conquistare il terzo titolo europeo dopo le affermazioni del 2016 e del 2017. 18.23 Fantastica condotta di gara della nostra portacolori, bravissima a mantenere la lucidità nei momenti chiave. Ad attenderla nell’assalto conclusivo ci sarà Leonie ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: tre italiani in semifinale! Subito in pedana Alice Volpi - #Scherma #Europei… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Europei Prime medaglie azzurre ad #Antalya con Alice #Volpi e Arrianna #Errigo in… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! Tra poco gli sciabolatori - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO -