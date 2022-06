Epidemia di malattia intestinale sconosciuta in Corea del Nord, Kim ordina la quarantena di massa: mistero sul numero di contagiati (Di venerdì 17 giugno 2022) Una Epidemia di malattia intestinale non ancora identificata in Corea del Nord. Le autorità di Pyongyang hanno reso noto che il Paese sta affrontando un nuovo focolaio che si aggiunge a quelli del ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Unadinon ancora identificata indel. Le autorità di Pyongyang hanno reso noto che il Paese sta affrontando un nuovo focolaio che si aggiunge a quelli del ...

Pubblicità

Roberto16111962 : #epidemia di #Covid_19 colpisce solo i #vaccinati , questi sieri sperimentali spacciati per vaccini fanno contrarre… - Marilenapas : RT @ilpost: L’agenzia di stampa del regime l’ha definita “epidemia enterica acuta”, quindi gastrointestinale, ma non è chiaro di che malatt… - PePPeS_10 : RT @ilpost: L’agenzia di stampa del regime l’ha definita “epidemia enterica acuta”, quindi gastrointestinale, ma non è chiaro di che malatt… - ilpost : L’agenzia di stampa del regime l’ha definita “epidemia enterica acuta”, quindi gastrointestinale, ma non è chiaro d… - WonderfoolWords : @MagicOblivion Misteriosissima malattia che colpisce in tutto il mondo, non solo in Australia, alla quale aggiungia… -