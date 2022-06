Pubblicità

orizzontescuola : Docente festeggia la pensione ma la scuola la richiama: “Deve insegnare per un altro anno” - messveneto : Professoressa festeggia la pensione ma la scuola la richiama: «Deve insegnare per un altro anno»: La docente di ruo… -

Il Messaggero Veneto

Una commedia family in linea con un altro fil rouge di questa edizione che, nel poster ... scritto insieme a giovani ed esordienti sceneggiatori, di cui Diritti e' stato. Un'altra ...Una commedia family in linea con un altro fil rouge di questa edizione che, nel poster ... scritto insieme a giovani ed esordienti sceneggiatori, di cui Diritti è stato. Un'altra ... Professoressa festeggia la pensione ma la scuola la richiama: «Deve insegnare per un altro anno» È successo a Como, durante una cena di classe. Uno studente è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, e il professore che l’ha difeso ha ...Una dedica per tutti coloro che non ce l'hanno fatta, ma anche per tutti gli studenti che ancora stanno cercando la loro strada. Giulia Grasso, 23 anni, si è laureata nella giornata di mercoledì scors ...