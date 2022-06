Cremona | a maggio è tornata a salire l’inflazione

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nel mese dic’e? una ripresa dell’andamento inflattivo, che in aprile aveva visto una debole flessione Infatti, con riferimento all’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita? (al lordo dei tabacchi),ha fatto registrare una variazione mensile di +0,7% e un tasso tendenziale di +6,2%. Piu? specificatamente, malgrado alcune deboli variazioni congiunturali al ribasso, su base annua sono sempre in forte aumento i trasporti, soprattutto a causa dei trasporti aerei: +74,3%, nonche? le abitazioni, soprattutto a causa dell’incremento di energia elettrica (+84,2), gas (+74,9), e gasolio per riscaldamento (+40,4). In aumento, un po’ in generale, anche i prodotti alimentari: +5,5% su base annua (variazione tendenziale), +1,6% su base mensile (variazione congiunturale). Il documento integrale nell’allegato Pdf qua ...