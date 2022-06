VNL 2022, il Brasile supera la Turchia 3-1 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Brasile approccia bene nella pool 3 della Volleyball Nations League femminile da padrone di casa a Brasilia. Gabi e compagne battono in rimonta la Turchia 3-1 (19–25; 25–23; 25–23; 25–23). Partono bene le ragazze turche, allungando sul +6 e controllando il primo set agevolmente. Poi viene fuori la classe delle avversarie che riescono a gestire i momenti più difficili del match: a tratti insuperabili a muro, precise in ricezione nei successivi tre set vinti con lo stesso punteggio: un 25-23 che testimonia l’equilibrio ma anche il cinismo delle brasiliane davanti al loro pubblico. A prendersi la scena è stata comunque la 22enne Ebrar Karakurt che ha messo a referto 21 punti da miglior realizzatrice. Vince a fatica la Polonia a Quezon City contro la Thailandia 3-2 (22–25; 27–29; 25–16; 25–16; 15–13). Chatchu-on (miglior realizzatrice ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilapproccia bene nella pool 3 della Volleyball Nations League femminile da padrone di casa a Brasilia. Gabi e compagne battono in rimonta la3-1 (19–25; 25–23; 25–23; 25–23). Partono bene le ragazze turche, allungando sul +6 e controllando il primo set agevolmente. Poi viene fuori la classe delle avversarie che riescono a gestire i momenti più difficili del match: a tratti inbili a muro, precise in ricezione nei successivi tre set vinti con lo stesso punteggio: un 25-23 che testimonia l’equilibrio ma anche il cinismo delle brasiliane davanti al loro pubblico. A prendersi la scena è stata comunque la 22enne Ebrar Karakurt che ha messo a referto 21 punti da miglior realizzatrice. Vince a fatica la Polonia a Quezon City contro la Thailandia 3-2 (22–25; 27–29; 25–16; 25–16; 15–13). Chatchu-on (miglior realizzatrice ...

Pubblicità

iVolleymagazine : Pallavolo VNL femminile - Gabi trascina il Brasile e ferma le sue 'amiche' turche - infoitsport : VNL 2022: Italia domani in campo per affrontare la Repubblica Domenicana - iVolleymagazine : Pallavolo VNL F - Danesi: 'Tappa importante per ritrovare il nostro gioco' - CarlottaRossi11 : Pallavolo VNL F - Danesi: 'Tappa importante per ritrovare il nostro gioco' - CarlottaRossi11 : Pallavolo VNL F - Mazzanti: 'Con le Dominicane dovremo essere più bravi tecnicamente che tatticamente' -