Vinicius rinnova al Real | con una clausola da un miliardo - Sport - quotidiano net

(Di giovedì 16 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) Il Manchester United insiste per Christian Eriksen. Il 30enne trequartista danese è ancora senza squadra per la prossima stagione: rilanciatosi nei mesi scorsi al Brentford dopo l'...

Pubblicità

In Spagna(nella foto) è pronto a prolungare con il Real Madrid fino al 2026 o 2027: il giovane brasiliano, che ha deciso con un gol la finale della Champions contro il Liverpool, percepirà ...Il Circolo La Nebbia Cus Molise è in mani sicure. Il giovane e promettenteOlivei... Articoli recenti Calcio, Lega Pro, Persiacon i lupi, accordo di due anni con il mediano. Monterosi e Gelbison costrette ad emigrareIl Manchester United insiste per Christian Eriksen. Il 30enne trequartista danese è ancora senza squadra per la prossima stagione: rilanciatosi nei mesi scorsi al Brentford dopo l‘arresto cardiaco dur ...Luka Modric e il Real Madrid assieme per un'altra stagione: rinnovo fino al 2023 per il centrocampista croato. Sarà l'undicesima con i Blancos ...