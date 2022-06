Ucraina, Macron: “Europa al vostro fianco fino alla vittoria” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Europa è al fianco dell’Ucraina e resterà al suo fianco fino a quando sarà necessario e fino alla vittoria”. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron nel corso della conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Italia, Germania e Romania. “Con la nostra presenza esprimiamo il saluto fraterno dei popoli europei a un popolo libero e sovrano il cui eroismo di fronte all’aggressione della Russia merita ammirazione, rispetto e necessita un chiaro sostegno. Potete contare sul nostro sostegno”, dice. Il leader francese ribadisce quindi che “l’Ucraina fa parte della famiglia europea. Di fronte a questa guerra il sostegno degli europei si è imposto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’è aldell’e resterà al suoa quando sarà necessario e”. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuelnel corso della conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Italia, Germania e Romania. “Con la nostra presenza esprimiamo il saluto fraterno dei popoli europei a un popolo libero e sovrano il cui eroismo di fronte all’aggressione della Russia merita ammirazione, rispetto e necessita un chiaro sostegno. Potete contare sul nostro sostegno”, dice. Il leader francese ribadisce quindi che “l’fa parte della famiglia europea. Di fronte a questa guerra il sostegno degli europei si è imposto ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa congiunta a #Kiev del Presidente Draghi insieme al Presidente francese Macron, al Cancelliere ted… - masechi : Il viaggio a Kiev e il mondo che è cambiato. Scholz, Macron e Draghi in Ucraina. Guerra (e pace) sul tavolo con Ze… - VMiddonti : RT @lucianocapone: Questa foto non conta per l'Italia solo perché in altri tempi ci sarebbero stati solo Macron e Scholz, ma perché Draghi… - franconemarisa : RT @fam_cristiana: Mario #Draghi, Emmanuel #Macron e Olaf #Scholz in viaggio in treno verso #Kyiv, in #Ucraina, dove incontreranno nella gi… -