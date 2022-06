Togo e Gocciole diventano gelati (Di giovedì 16 giugno 2022) Continua il trend dei biscotti più amati nella loro «versione estiva». Dopo Pan di Stelle, Balocchi e Ringo, ecco lo Stecco Togo e il biscotto gelato Gocciole Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 giugno 2022) Continua il trend dei biscotti più amati nella loro «versione estiva». Dopo Pan di Stelle, Balocchi e Ringo, ecco lo Steccoe il biscotto gelato

Pubblicità

gazzettaparma : Le Gocciole e Togo diventano gelato - alimentandonews : ?? Dopo #Pandistelle, #Baiocchi e #Ringo, è ora il momento di #Gocciole e #Togo: in arrivo le ultime novità nate dal… - Ansa_ER : Estate: il biscotto Gocciole diventa un gelato. Dalla partnership Algida-Barilla in arrivo anche lo stecco Togo… - lifestyleblogit : Gocciole: il biscotto più venduto in Italia diventa gelato in arrivo anche lo stecco Togo - Ecco le ultime novità p… - LocalPage3 : Gocciole: il biscotto più venduto in Italia diventa gelato in arrivo anche lo stecco Togo - Ecco le ultime novità p… -