Sport in tv oggi, giovedì 16 giugno: programma e orari di tutti gli eventi (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo Sport in tv di oggi, giovedì 16 giugno: ecco il programma e gli orari di tutti gli eventi del giorno. Diversi appuntamenti da non perdere in questa giornata, con gara-5 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano particolarmente in evidenza; in ballo lo Scudetto del basket italiano, contesto tra le due compagini che più hanno brillato durante la regular season. Inoltre, non dimenticando il grande tennis tra erba inglese e tedesca, occhi puntati sul meeting di Oslo, con tanti atleti italiani pronti a sorprendere in territorio nordico. Di seguito le nostre grafiche sugli eventi del 16 giugno, con parecchi eventi interessanti all’ordine del giorno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Loin tv di16: ecco ile glidiglidel giorno. Diversi appuntamenti da non perdere in questa giornata, con gara-5 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano particolarmente in evidenza; in ballo lo Scudetto del basket italiano, contesto tra le due compagini che più hanno brillato durante la regular season. Inoltre, non dimenticando il grande tennis tra erba inglese e tedesca, occhi puntati sul meeting di Oslo, con tanti atleti italiani pronti a sorprendere in territorio nordico. Di seguito le nostre grafiche suglidel 16, con parecchiinteressanti all’ordine del giorno.Face.

Pubblicità

mauroberruto : La parola #sport sta per entrare nella nostra #Costituzione. Oggi alla Camera: 365 voti favorevoli, 2 contrari. A… - _Nico_Piro_ : Lo sport delle previsioni mi fa sempre paura, lo pratico oggi solo per provare a dare prospettiva alle posizioni di… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA, BERRETTINI VINCE IL TORNEO Battuto in finale Murray 6-4, 5-7, 6-3 ??… - danielesparisci : Willy Gnonto si racconta ?@paolotomaselli?. Intervista tutta da leggere oggi sul ?@Corriere? : «I gol grazie a mamm… - sportface2016 : #Giorgi - #Davis oggi in tv: come seguirla -