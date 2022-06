Samuel L. Jackson: "Preferirei essere sempre Nick Fury piuttosto che vincere un Oscar" (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella sua lunga carriera, Samuel L. Jackson non ha mai vinto un Oscar, ma di questo la star non se ne dispiace, anzi. Una lunga carriera fatta di ruoli importanti, film di successo e grande stima da parte di pubblico e colleghi: Samuel L. Jackson è una leggenda del cinema internazionale ma, fino ad oggi, non ha mai vinto un Oscar. Su questo però l'attore non ha problemi, come ammette lui stesso. Con 50 anni di carriera alle spalle, Samuel L. Jackson è uno degli attori più amati di Hollywood, ma finora l'Academy lo ha snobbato assegnandogli solo un Oscar alla carriera nel 2022. L'attore, però, in un'intervista al Los Angeles Times, non è sembrato molto dispiaciuto di questo: "Per quanto possa esserci … Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella sua lunga carriera,L.non ha mai vinto un, ma di questo la star non se ne dispiace, anzi. Una lunga carriera fatta di ruoli importanti, film di successo e grande stima da parte di pubblico e colleghi:L.è una leggenda del cinema internazionale ma, fino ad oggi, non ha mai vinto un. Su questo però l'attore non ha problemi, come ammette lui stesso. Con 50 anni di carriera alle spalle,L.è uno degli attori più amati di Hollywood, ma finora l'Academy lo ha snobbato assegnandogli solo unalla carriera nel 2022. L'attore, però, in un'intervista al Los Angeles Times, non è sembrato molto dispiaciuto di questo: "Per quanto possa esserci …

Pubblicità

Vittoriozarrell : RT @Franky3362: @DaniloM1994 Ma è serio o ironico? Xké se è serio lei è davvero un pover'uomo d'animo se spaccia come immigrati Magic Johns… - patry71 : @Deianir17128382 @CaptanSpaulding @DaniloM1994 Samuel L.Jackson non ha giocato neanche un secondo nella Nba - CarriaggioM : RT @Franky3362: @DaniloM1994 Ma è serio o ironico? Xké se è serio lei è davvero un pover'uomo d'animo se spaccia come immigrati Magic Johns… - ScottiCamuzzi : @DaniloM1994 ...quello di sinistra è l'attore americano di Pulp fiction Jackson, Samuel Leroy. - leharileiluccia : @CatelliRossella @mbmarino @DaniloM1994 Veramente uno è Samuel L. Jackson, attore. Poi l'altro è Magic Johnson -