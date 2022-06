Robot da combattimento "Gnomo" in campo per l'Ucraina: grandi quanto un microonde e armati di mitra (Di giovedì 16 giugno 2022) Per l'Ucraina adesso scendono i campo gli "gnomi". No, non si tratta di personaggi tratti da un'opera fantasy, ma di Robot da combattimento pronti a dare man forte all'esercito... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 giugno 2022) Per l'adesso scendono igli "gnomi". No, non si tratta di personaggi tratti da un'opera fantasy, ma didapronti a dare man forte all'esercito...

Pubblicità

Draex_x : RT @ilmessaggeroit: Robot da combattimento 'Gnomo' in campo per l'Ucraina: grandi quanto un microonde e armati di mitra - ilmessaggeroit : Robot da combattimento 'Gnomo' in campo per l'Ucraina: grandi quanto un microonde e armati di mitra -