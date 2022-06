Platani in festa a Ragusa (Di giovedì 16 giugno 2022) Ragusa – Si terrà oggi 16 giugno alle 11, presso la sala Giunta del Comune di Ragusa, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della manifestazione “Platani in festa”, voluta dalla parrocchia del Sacro Cuore, Gesuiti, e avallata dal Comune. L’assessore Ciccio Barone e il parroco Marco Diaria illustreranno ai rappresentanti delle testate giornalistiche il variegato programma che vedrà la partecipazione di artisti di strada i quali si esibiranno dal vivo in estemporanee di pittura, musica e balletti. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici locali. La manifestazione si terrà sabato 18 giugno in Viale dei Platani a Ragusa. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022)– Si terrà oggi 16 giugno alle 11, presso la sala Giunta del Comune di, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della manizione “in”, voluta dalla parrocchia del Sacro Cuore, Gesuiti, e avallata dal Comune. L’assessore Ciccio Barone e il parroco Marco Diaria illustreranno ai rappresentanti delle testate giornalistiche il variegato programma che vedrà la partecipazione di artisti di strada i quali si esibiranno dal vivo in estemporanee di pittura, musica e balletti. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici locali. La manizione si terrà sabato 18 giugno in Viale dei. L'articolo proviene da Quotidiano di

